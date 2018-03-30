ФХР поздравила Мозякина с днем рождения

Федерация хоккея России поздравила нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина с днем рождения. Сегодня игроку сборной России исполняется 37 лет.

"Сегодня день рождения у Сергея Мозякина! Нападающему сборной России исполняется 37 лет. Что мы желаем Сергею? Конечно, здоровья и ярких побед", – говорится в сообщении ФХР в Твиттере.

С днем рождения Мозякина также поздравил его клуб: "С Днем рождения, Капитан!"