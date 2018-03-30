ФХР поздравила Мозякина с днем рождения

Федерация хоккея России поздравила нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина с днем рождения. Сегодня игроку сборной России исполняется 37 лет.
"Сегодня день рождения у Сергея Мозякина! Нападающему сборной России исполняется 37 лет. Что мы желаем Сергею? Конечно, здоровья и ярких побед", – говорится в сообщении ФХР в Твиттере.
С днем рождения Мозякина также поздравил его клуб: "С Днем рождения, Капитан!"
Сегодня день рождения у Сергея Мозякина! Нападающему сборной России исполняется 37 лет. Что мы желаем Сергею? Конечно, здоровья и ярких побед! Вас призываем не стесняться и писать пожелания в комментариях 👇 pic.twitter.com/WJSVg8knYT– Хоккей России (@russiahockey) 30 марта 2018 г.
С Днём рождения, Капитан! pic.twitter.com/Q1zqnRpN08– HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 30 марта 2018 г.
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