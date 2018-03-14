ФХР открыла дело в отношении Андрея Коваленко за нападение на судью

Федерация хоккея России (ФХР) завела дисциплинарное дело в отношении главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко, ударившего главного судью во время любительского матча Кубка Вызова.

– 9 марта в матче любительского хоккейного турнира "Кубок Вызова-2018", – сообщается на официальном сайте ФХР, – проходившего в подмосковном Одинцове, нападающий Андрей Коваленко, недовольный решением судьи, ударил главного арбитра Владислава Киселева.

Согласно Кодексу этики ФХР, все субъекты хоккея России должны вести себя в соответствии с принципами достоинства, честности, лояльности и сознательности во всех отношениях, включая отношения спортивного, экономического, морально-нравственного характера и не вредить репутации хоккея.

Руководствуясь принципами Кодекса этики и в связи с обращением организаторов турнира, Федерация хоккея России начала производство в отношении А. Коваленко по факту указанного нарушения.

Федерацией хоккея России также принято во внимание обращение арбитра Киселева в правоохранительные органы на действия участника матча А. Коваленко.

Напомним, что матч Кубка Вызова с участием любительских команд "Газпромэкспорт" и "Тигры" проходил 9 марта в городе Одинцово.