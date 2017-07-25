ФХР окажет поддержку Данису Зарипову

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отметила, что организация активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, однако не может проконтролировать все, что делают игроки. Также сообщается, что ФХР окажет поддержку нападающему "Ак Барса" Данису Зарипову, который был отстранен на два года за положительную допинг-пробу.

"Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга. Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идет обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале. К сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно.

Зарипов – превосходный мастер, очень именитый игрок, который провел блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку", – говорится в заявлении ФХР.

Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг // КХЛ подтвердила положительную допинг-пробу Зарипова