ФХР обратилась в КХЛ с просьбой ввести овертаймы формата "три на три"

ФХР направила в КХЛ письмо с просьбой о введении формата овертаймов "три на три". Ранее сегодня стало известно, что по такому формату с 15 декабря будут играться матчи регулярного чемпионата лиги.

– 20 мая 2016 года на конгрессе ИИХФ было принято решение изменить правила проведения овертаймов на мужских, женских и юниорских чемпионатах мира всех категорий, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу ФХР. – 22 ноября 2016 года аналогичные изменения в правилах игры в хоккей были приняты правлением Федерации хоккея России. После этого ФХР направила в Континентальную хоккейную лигу письмо с просьбой внести соответствующие изменения в регламенты КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

На основе письма ФХР были разработаны и направлены членам совета директоров КХЛ изменения в соответствующие регламенты. 14 декабря 2016 года эти изменения будут рассмотрены советом директоров КХЛ.