ФХР не собирается пересматривать вопрос с легионерами в КХЛ

Исполнительный директор КХЛ Дмитрий Курбатов сообщил, что поправки в приказ Минспорта РФ об ограничениях на легионеров в российском хоккее носят технический характер. Он добавил, что ФХР не собирается пересматривать количество или статус легионеров в КХЛ.

– Минспорт должен просто внести небольшие изменения в указ, – приводит "Р-Спорт" слова Курбатова. – Там не меняется ни понятие легионер, ни количество. Ничего существенного не меняется. Просто приводится в соответствие название чемпионата. По сути, это никакая не новость, некая техническая вещь. Ничего у нас не происходит, если бы что-то мы планировали менять, пресса узнала бы это от федерации. Мы бы это обсуждали, вынесли в публичное пространство, и только потом бы это узаконивалось на уровне министерства спорта.