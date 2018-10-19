ФХР: назначение Жамнова в "Спартак" не повлияет на его работу со сборной Россиии

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что назначение Алексея Жамнова в тренерский штаб "Спартака" не повлияет на его работу в национальной команде. Специалист является старшим тренером команды и главой скаутской службы ФХР.

- Это изменение не отразится на его работе в сборной, у него есть контракт с ФХР, он работает в рамках этого контракта, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Он будет работать в сборной и на этапе Евротура в Финляндии, и на Кубке Первого канала. Так что с точки зрения сборной ничего не поменялось.