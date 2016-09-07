ФХР, КХЛ и клубы почтили память игроков "Локомотива"

ФХР, КХЛ и клубы лиги почтили память погибших в авиакатастрофе в 2011 году игроков и работников "Локомотива". Сегодня исполнилось 5 лет со дня страшной трагедии. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа – Александр Сизов.

– Боль, горечь, скорбь – все это никуда не уходит, но весь город, вся страна, весь хоккейный мир сегодня вспомнит каждого из ребят, – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ. – Отличные хоккеисты, достойные люди, настоящие друзья, образцовые отцы и прекрасные сыновья – каждый для себя сам найдет подходящую роль для тех игроков "Локомотива", которых не стало 7 сентября 2011 года.

– Прошло 5 лет, а не верится до сих пор. "Локомотив". Мы помним, – говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

– День, когда страна останавливает все хоккейные баталии. 7.09.2011 "Локомотив" (Ярославль)... Мы помним... – говорится в сообщении пресс-службы московского "Динамо".

– Уже пять лет с нами нет того "Локомотива". Ушли на взлете... Мы помним... – говорится в сообщении пресс-службы СКА.