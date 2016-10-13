14:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

ФХР и "Спартак" не ведут переговоров о назначении Браташа главным тренером красно-белых

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Федерация хоккея России (ФХР) не ведет переговоров со "Спартаком" о назначении главного тренера олимпийской сборной России и помощника главного тренера молодежной команды Олега Браташа на пост наставника красно-белых.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить спартаковцев, если клуб и ФХР решат вопрос о совмещении постов.

- Никаких переговоров нет, информация не соответствует действительности, - приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после отставки Германа Титова является Алексей Ярушкин.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3702090

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