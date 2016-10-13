ФХР и "Спартак" не ведут переговоров о назначении Браташа главным тренером красно-белых

Федерация хоккея России (ФХР) не ведет переговоров со "Спартаком" о назначении главного тренера олимпийской сборной России и помощника главного тренера молодежной команды Олега Браташа на пост наставника красно-белых.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить спартаковцев, если клуб и ФХР решат вопрос о совмещении постов.

- Никаких переговоров нет, информация не соответствует действительности, - приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после отставки Германа Титова является Алексей Ярушкин.