ФХР: "Адмирал" фактически подталкивает Налимова к отъезду из России"

Вратарь Иван Налимов, находящийся на действующем контракте с клубом КХЛ "Адмирал", в настоящий момент проходит подготовку к сезону с клубом НХЛ "Чикаго", проведя в ее составе один выставочный матч.

Федерация хоккея России обратилась в Континентальную хоккейную лигу с письмом, в котором выразила озабоченность ситуацией, когда голкипер национальной сборной, находящийся на действующем контракте и принимающий участие в текущем чемпионате КХЛ – чемпионате России по хоккею, одновременно играет в предсезонных матчах другой лиги.

ФХР, КХЛ и Министерством спорта РФ неоднократно обсуждался вопрос о принятии мер, препятствующих отъезду молодых российских хоккеистов за рубеж. Выдача ХК "Адмирал" письменного согласия на участие игрока в тренировочном лагере НХЛ идет вразрез с данной позицией, фактически подталкивает игрока к отъезду из России.