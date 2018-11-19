Фетисов ответил американскому хоккеисту, назвавшему российских женщин "чернобыльскими уродами"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов ответил бывшему защитнику "Сочи" Райану Уитни, назвавшему российских женщин "чернобыльскими уродами с тремя глазами", заявив, что тот является глупым человеком.
- Выйди на улицу, оглянись вокруг и посмотри на наших женщин. Если говорить о красоте, то, наверное, это – русские женщины, - приводит слова Фетисова телеканал 360. - (Уитни) глупый человек – может быть, не туда смотрел все время. Поверьте, у нас самые красивые женщины в мире. Я же знаю, о чем говорю. Странно такую глупость комментировать даже.
Напомним, Уитни выступал за "Сочи" c 2014 по 2015 год.
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/obschestvo/i-kuda-smotrel-vse-vremja-fetisov-zastupilsja-za-nazvannyh-chernobylskimi-urodami-rossijanok/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop