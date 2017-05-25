Фетисов отказывается от своих слов о запрете на отъезд в НХЛ до 28 лет

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отказывается от своих предложений по вводу запрета на отъезд хоккеистов в НХЛ до 28 лет. В 2015 году он заявил, что талантливых хоккеистов нельзя отпускать в Северную Америку из КХЛ.

- Нет, я отказываюсь от своих слов. Ребята там растут намного быстрее, чем здесь, - приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. - Я когда это говорил, нужна была совершенно другая система. Нужны были равные возможности, чтобы у хоккеиста была возможность расти. Сейчас уровень там и здесь совершенно разный…

Посмотрите, великие ребята, которые играли в НХЛ на высочайшем уровне, приезжают сюда и деградируют. Имен называть не буду. Это то, что предполагает система. Спортивный принцип существует в НХЛ, в Швеции, Швейцарии, Финляндии, он кто бы что ни говорил, существовал в Советском Союзе. В КХЛ он тоже есть… Но я же не просто так вспоминаю СССР. Там были некие принципы, которые родили неповторимый хоккей. Думаю, это тема для широкого обсуждения.

Напомним, что этим летом из КХЛ в североамериканскую лигу уедут Вадим Шипачев, Андрей Миронов, Ярослав Дыбленко, Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Михаил Воробьев, Зият Пайгин. Кроме того, после 1 июля в НХЛ могут вернуться форварды петербургского СКА Евгений Дадонов и Илья Ковальчук.