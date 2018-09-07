Фетисов и Третьяк покинули Совет директоров КХЛ

Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк покинули Совет директоров КХЛ из-за ограничений, установленных законодательством Российской Федерации для депутатов Государственной Думы, сообщает пресс-служба лиги. Их место заняли Дмитрий Курбатов и Сергей Батехин.

Состав Совета директоров КХЛ на сезон 2018/2019 выглядит следующим образом:

1. Тимченко Геннадий – Президент ООО "Хоккейный клуб СКА"

2. Чернышенко Дмитрий – Председатель Правления – Президент КХЛ

3. Каменский Валерий – Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО "Народная Команда – Хоккейный Клуб "Спартак"

4. Анисимов Алексей – Главный арбитр КХЛ

5. Батехин Сергей – Старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель"

6. Величкин Геннадий – Член Правления ООО "КХЛ", Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО "Хоккейный клуб "Металлург"

7. Есмантович Игорь – Президент ООО "ПХК ЦСКА"

8. Король Борис – Вице-президент ПАО "Транснефть"

9. Курбатов Дмитрий – Исполнительный директор Федерации хоккея России

10. Курри Яри – Генеральный менеджер ХК "Йокерит", член Правления Arena Events Oy

11. Маганов Наиль – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО "ТАНЕКО", Президент ООО "Спортивно-коммерческое предприятие "Татнефть-АК Барс"

12. Медведев Александр – Заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром"

13. Морозов Алексей – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации

14. Рашников Виктор – Председатель Совета директоров ОАО "ММК", Президент АНО "Хоккейный клуб "Металлург"

15. Ротенберг Аркадий – Председатель Правления Федерации хоккея России

16. Ротенберг Роман – Заместитель Председателя Правления – Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров ООО "Хоккейный клуб СКА"

17. Савицкис Юрис – Президент OOO "Итера Латвия", Председатель Совета АО "Динамо Рига"

18. Фастовский Кирилл – Член Правления ООО "КХЛ", Генеральный менеджер НП "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь"

19. Шуневич Игорь – Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО "ХК "Динамо Минск".