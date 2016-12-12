20:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Федоров стал главным менеджером по селекции ЦСКА, Есмантович - и.о. президента

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Наблюдательный совет ЦСКА в целях совершенствования управления спортивной деятельностью ввел позиции президента клуба и главного менеджера по селекции, информирует официальный сайт армейцев. Одновременно упраздняются должности генерального директора и главного менеджера.

Временно исполняющим обязанности президента ЦСКА будет назначен Игорь Есмантович, должность главного менеджера по селекции займет Сергей Федоров.

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/Reshenie_Nablyudatelnogo_soveta_OOO_PHK_CSKA

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