Федор Малыхин: "Звездной болезни у меня точно нет"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин в интервью "СЭ" заявил, что никогда не говорил плохо о своем бывшем клубе "Автомобилисте". Также хоккеист отметил, что у него нет звездной болезни, а первый неудачный сезон в казанском клубе "держал его на земле".

– Как-то вы говорили, что деньги могут испортить хоккеиста. Сейчас вы зарабатываете прилично. Сильно это мешает?

– Близкие, друзья, с кем я был долго знаком, не видят во мне никаких изменений. Времена глупых покупок прошли, когда ты мог приобрести вещь, которая, в сущности, тебе не очень и нужна. Через это каждый проходит, я думаю. Но звездной болезни точно нет. Как знать, если бы после перехода в "Ак Барс" у меня получился такой же удачный сезон, как и в "Автомобилисте", то всякое могло случиться. Но первый сезон в новом клубе крепко держал меня на земле.

– Хотя про вашу звездную болезнь писали. Когда вы рассказали о мрачных перспективах "Автомобилиста" в КХЛ.

– Да это вообще какая-то глупая история была. Не было у меня и в мыслях что-то плохое говорить о своем бывшем клубе, как-то принижать его. Просто когда ты в хоккее, то знаешь всех журналистов, понимаешь, кому что-то можно сказать, а кому нет. А тут подошли незнакомые репортеры, выхватили цитаты, но не передали общий смысл. Но те, кто меня знает, прекрасно понимают, что я никогда в жизни не буду оскорблять клуб, который дал мне столько.

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