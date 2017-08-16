Федор Малыхин: "В глубине души была мысль, что я не оправдываю затраченных средств"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин в интервью "СЭ" отметил, что на его игре не сказывалась высокая сумма компенсации "Автомобилисту" за переход в казанский клуб. Также хоккеист отметил, что после неудачного сезона в "Ак Барсе" ему не поступали предложения об обмене.

– В то время ходило много разговоров о вашем вероятном обмене. Говорили, что вас могли обменять на Николая Прохоркина в "Салават Юлаев", на Богдана Киселевича в ЦСКА. Что из этого было правдой?

– Честно скажу, ни разу в тот период мне ни агент, ни руководство клуба не предлагали никакого варианта. Получается, что все эти новости оказывались "утками", так как со мной никто не заговаривал о возможности сменить клуб.

– А сами вы как реагировали, когда читали? Ну, типа, ох, какой хороший вариант, вот бы все срослось?

– Нет-нет, я вообще не анализировал ситуацию. Решил, что все равно не в силах ни на что повлиять и надо просто ждать. Был готов к обмену – для меня бы это не стало шоком. Но раз клуб решил оставить меня, я не расстроился.

– Насколько на вас влияло то, что "Ак Барс" заплатил "Автомобилисту" 100 миллионов рублей за ваш переход?

– 115 миллионов. Не думаю, что это создавало мне какие-то проблемы. Может быть, где-то в глубине души и была мысль, что я не оправдываю затраченных средств, но, по большому счету, проблема была совсем не в этом.

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