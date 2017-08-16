Федор Малыхин: "Первый год в "Ак Барсе" был самым сложным в моей карьере"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин в интервью "СЭ" отметил, что первый сезон в казанском клубе дался ему непросто из-за новой системы игры. Хоккеист отметил, что ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к хоккею Зинэтулы Билялетдинова.

– Тогда вы как раз перешли из "Автомобилиста" в "Ак Барс". И первый год у вас получился просто ужасным.

– Это можно было предположить. У Билялетдинова свой стиль игры, к которому надо было привыкнуть. И не просто привыкнуть, а досконально изучить. От этого и возникали сложности. Что тут скрывать – это было очень сложный период в карьере, наверное, самый сложный. Сейчас-то все позади.

– Тогда помощник Билялетдинова Валерий Белов однажды не выдержал моих упреков по поводу того, что вы не играете, открыл компьютер и показал, что именно вы делаете не так. Выглядело впечатляюще.

– Потому что так я никогда не играл. Понятно, что все центральные нападающие должны помогать в обороне, но в "Ак Барсе" было все совершенно иначе. А что Белов показывал?

– Позиционные ошибки.

– Не скажу, что сейчас все идеально, но грубых ошибок, что были, уже нет. Тогда я мог поехать вообще в другую сторону.

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