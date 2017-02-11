Федор Малыхин: "Не думаем о том, выбьем или не выбьем "Салават" до плей-офф"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" оценил свое состояние и отметил, что команде до старта плей-офф необходимо устранить ошибки.

– Состояние рабочее. Была пауза в чемпионате, мы передохнули. У нас было время подготовиться и поработать над рядом моментов. Морально и физически мы готовы к плей-офф, – цитирует Малыхина официальный сайт "Ак Барса". – Впереди три матча чемпионата. Через эти игры нужно окончательно подготовиться к плей-офф, исправить определенные нюансы.

– У "Ак Барса" есть шанс выбить "Салават Юлаев" до начала плей-офф.

– Для нас это обычная игра чемпионата, на которую мы серьезно настраиваемся. Это дерби, большое внимание к игре. Мы не думаем о том, выбьем или не выбьем "Салават Юлаев" до плей-офф. Наша главная задача - подготовиться к плей-офф.

– Неудачи в прошлых матчах с "Ладой" и "Нефтехимиком" связаны с мотивацией?

– Мы проанализировали эти матчи, сделали выводы. Проблем с мотивацией у нас не было, мы всегда с уважением относимся к соперникам. Это не мотивация, а другие проблемы, над решением которых мы поработали.