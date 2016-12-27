Федор Малыхин: "Мы не знаем до конца правил овертайма "3 на 3", их ведь не озвучивали"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин после победы над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что первый период тяжело дался его команде. Также хоккеист высказался по поводу нового формата овертайма "3 на 3", в котором игроки до конца не разобрались.

– Две недели – это большой перерыв, а игровой тонус теряется очень быстро, – цитирует официальный сайт "Ак Барса" Малыхина. – Те, кто не понимает в этом, могут легко рассуждать, но игровой тонус теряется моментально. Сначала, конечно, было тяжело. Особенно в первом периоде. Силы были, было большое желание. Эмоции перехлестывали, порой была суета и сумбур. Но это нормально после такой паузы, я считаю. Нам понадобилось какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Конечно, где-то СКА нас переигрывал. Все-таки это команда больших мастеров, одна из лучших в КХЛ. Перед матчем я говорил, что в каждом эпизоде у нас должно быть желание победить, надо ловить на себя шайбы, выгрызать ее в единоборствах и силовой борьбе. Конечно, нам сопутствовала удача, но мы работали до последних минут, несмотря на то, что проигрывали.

Я не выходил при игре "3 на 3". Со стороны смотреть непривычно. Я даже не помню, чтобы видел, как играют в новом формате. Остроты больше, для болельщиков это главное. А все делается для них. После удаления в овертайме не сразу разобрались, в каком формате играть? Мы же не знаем до конца правил, их ведь не озвучивали. Сказали, что теперь овертайм играется три на три, а моменты с большинством и меньшинством не объяснили. И мы, и хоккеисты СКА не сразу поняли, как надо играть после удаления. Но потом разобрались, получилась. В принципе только одна такая смена получилась. Привыкнем постепенно к новому формату.