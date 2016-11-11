Федор Малыхин: "Билялетдинов никогда не меняет своих позиций и решений"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин отметил, что главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов после каждого матча обращает внимание игроков на моменты, которые нужно улучшить. По словам форварда, специалист никогда не меняет своих позиций и решений.

– Зинэтула Хайдарович ведет себя так, как и всегда, – приводит официальный сайт КХЛ слова Малыхина. – Он не меняет своих позиций, своих решений, своего мнения. Вопросы по игре всегда есть, идеальных матчей не бывает. Есть над чем работать, к чему стремиться, что улучшать. У него огромный опыт. После каждого матча он подсказывает, что нужно улучшить, мы обязательно смотрим, что подкорректировать, разбираем все моменты, чтобы следующий матч сыграть более надежно, дисциплинированно, где-то добавить, если надо, в атакующих действиях.