Федор Малыхин: "Ак Барс" заслужил лидерство на "Востоке"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин отметил, что для команды очень важно не отдать соперникам лидерство в Восточной конференции. По словам форварда, это дополнительный стимул и мотивация для всех игроков.

– Очень хорошо, что мы лидируем, – приводит официальный сайт КХЛ слова Малыхина. – Это дополнительный стимул и мотивация для всех нас. Ни в коем случае нельзя сбавлять обороты, нельзя отдавать лидерство на "Востоке". Я считаю, что в этом году у нас оптимальный состав. Ребята, которые были помоложе, в прошлом сезоне набрались опыта. Тогда у нас не все складывалось удачно, были перепады в играх, таких победных серий не было. Кроме того, пришли новые игроки, которые усилили нашу команду. У всех звеньев хорошее взаимопонимание, и вратари здорово играют в этом году. Не скажу, что это закономерно и так должно было быть, но считаю, что заслуженно. Своей работой, своим трудом мы заслуженно выигрываем и сейчас занимаем первое место. Главное не сбавлять обороты, продолжать так же уверенно играть, набирать очки. Для нас лидерство на "Востоке" очень важно в психологическом плане.

– Сейчас у вас серия из шести побед, уже было восемь побед подряд, казалось, команда вышла на оптимальный уровень. Но уступили на выезде "Словану" и "Медвешчаку".

– Все победные серии когда-то заканчиваются. Там команды тоже сыграли здорово, а нам там немного не повезло, мы оба раза проиграли в одну шайбу в овертайме. Зацикливаться на этом не надо, прервалась серия – и прервалась. Надо готовиться к следующим матчам, настраиваться на каждый из них и выигрывать.

- И пока вы еще встречались не со всеми лидерами. Вчера была "Магнитка", завтра "Салават".

- Да, сейчас у нас очень непростая поездка. Все команды на "Востоке" идут рядом, в каждом матче борьба за шесть очков. Интересно играть с сильными соперниками, получаешь большое удовольствие. А от таких побед еще больше положительных эмоций. В Уфе у нас будет непростой матч. Еще в этом месяце игра с "Авангардом". Будем стараться свое лидерство на "Востоке" закрепить.