Федор Малыхин: "Ак Барс" может обыграть СКА за счет огромного желания"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин заявил, что у его команды есть шансы на победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, который состоится 27 декабря. Хоккеист уверен, что всем игрокам нужно проявить больше самоотдачи ради положительного результата. Казанцы обыгрывали клуб из Санкт-Петербурга в начале сезона со счетом 6:5 в серии буллитов.

– Формат овертаймов "3 на 3" - это баловство? Ну как баловство? Идет борьба за очки, – цитирует сайт "Ак Барса" Малыхина. – Просто это будет немного по-другому. Скорее всего, чаще матчи будут завершаться в овертаймах, а не в сериях буллитов. Будет больше голов. Для болельщиков игра будет зрелищнее. Плюс, как пишут в прессе, это подготовка к чемпионату миру.

Прошлая победа над СКА? Я в том матче не играл, был травмирован. Обыграть можно будет за счет огромного желания, самоотдачи. Нужно больше хотеть, стараться, чтобы каждая шайба, за которую наш игрок вступает, была как последней. Если каждый так будет отдаваться, то, думаю, у нас будут хорошие шансы обыграть.