Федор Канарейкин: "Ждем позитива в игре "Авангарда" в домашней серии"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что ждет позитивных сдвигов в игре команды по ходу домашней серии. По словам специалиста, к выездной серии омичи оказались не готовы психологически.

– На матчи в Магнитогорске мы смотрим достаточно позитивно, они были насыщенными, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Канарейкина. – Две следующие игры – в Тольятти и Нижнекамске – недоработали все. Самое главное – психологически команда не была готова к этим играм, а поднять ее по ходу игр, которые складывались неудачно, было сложно. И мы пытались, и игроки хотели, но если с самого начала ты не готов к конкретной работе, к плану, который мы ставим, то, конечно, перестроиться очень сложно. Что касается домашней серии, мы к ней готовы, ждем позитива, ждем положительного результата, сегодня ее открываем. В этом сезоне это последняя трехматчевая серия на нашем льду, и мы настраиваемся взять максимальное количество очков.

– Отсутствие Лемтюгова как скажется на перестановках в команде?

– Выпал игрок, который последнее время удачно взаимодействует с Соботкой в первом звене, работает под воротами, так что сегодня перестроили линии, сочетания для большинства. Очень рад, что Пьянов вышел на лед после долгой паузы, Густафссон также вернулся после травмы, это наше усиление.