Федор Канарейкин: "Я доволен тем, как отработал Фурх"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над "Автомобилистом" (3:1) отметил, что у команд было много моментов для взятия ворот.

– Я согласен с коллегой полностью. Моментов у обеих команд было достаточно. В первом периоде мы хорошо работали. Во втором, третьем периодах хорошо двигались, мне это понравилось. Я доволен тем, как отработал Фурх. Ну и главное, что сыграли и выиграли сегодня.

– Кого из тех, кто выбыл из состава, вам особенно не хватало сегодня?

– Сегодня у нас четыре игрока не играли из тех, кто выходил в первой встрече. Те, кто их заменил, хорошо отработали. У нас был очень хороший соперник, агрессивный хоккей. Это хорошая проверка для обеих команд. (Анна Левченко)