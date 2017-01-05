Федор Канарейкин: "Вопрос психологии надо решить в кратчайшие сроки"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над "Витязем" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен результатом. По словам наставника, подопечным нужно работать над психологией, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Спасибо за поздравления. "Витязь" активно начал первый период, с первой смены доставлял шайбу в глубину, очень активно работал под нашими воротами, – отметил Канарейкин. – Две шайбы – большой гандикап. Я благодарен команде – мы хорошо сработали последующие 40 минут. Нам удалось реализовать большинство, мы хорошо и активно работали в чужой зоне, начиная со второго периода, и поиграли в три звена – нагрузили сегодня, но самое главное – проявили характер. Наверное. Победа еще и особенно важна, когда отыгрываешься с 0:2. Ну, и достойный соперник у нас сегодня был.

– "Витязь" – одна из худших команд по игре во вторых периодах. Вот и сегодня две шайбы вы пропустили во втором отрезке матча. С чем это связано?

– Я уже сказал об этом завуалировано. Мы не можем всю игру провести ровно, я об этом как раз и говорил. Разбираемся. Но после сегодняшней игры могу сказать, что пока эту проблему мы не решили. Особенно, когда мы имеем комфортное преимущество. Это не первая игра такая. Дело в психологии. Функционально команда нормально готова. Если мы хотим ставить серьезные задачи, а мы их ставим, этот вопрос нам надо решить в кратчайшие сроки.

– Последние 10 секунд и удаление прокомментируете?

– Нас предупреждал арбитр в течение матча несколько раз, чтобы быстрее смену делали. И он принял такое решение. Никаких претензий к нему у нас нет.