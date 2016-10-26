Федор Канарейкин: "В третьем периоде "Авангард" сам вернул "Салават Юлаев" в игру"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (3:2) отметил, что в первых двух периодах команде удавался контроль шайбы. По словам специалиста, итоговый счет мог бы быть более крупным.

- Нам удались сегодня два периода, - приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Канарейкина. - Мы и в игру хорошо вошли, и контроль шайбы был хороший. Я думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше. Тот план на игру, который мы выполняли 40 минут, в третьем периоде мы перевернули сами.

Конечно, мы имели сегодня очень сильного соперника, которого вернули в игру в третьем периоде. Мы имели проблемы, хорошо, что доиграли до конца, но сказал ребятам, что надо работать весь матч.