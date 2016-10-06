Федор Канарейкин: "В матче с "Сибирью" было много моментов, в которых "Авангард" недоработал"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:1 Б) подчеркнул, что игра получилась обоюдоострой. По словам наставника, у команды нет проблем с функциональным состоянием, и "Авангард" должен подойти к предстоящей выездной серии из четырех встреч в полной боевой готовности.

– Игра была интересной, плотной, обоюдоострой, - сказал Канарейкин. - Много сегодня было у нас моментов, которые мы недоработали. Штанга была, отвернулась фортуна. Я поздравил ребят с победой, окончанием домашних игр. Готовимся на выезд.

– Есть ли информация по состоянию травмированного Эрика Густаффсона?

– Сейчас его посмотрит доктор. Но вообще сегодня были вот эти два момента. С четырехминутным удалением нашего защитника и вот этой травмой. Я одобряю, когда играют жестко, в тело. Но когда нога в колено… Были еще пару моментов, опасных для здоровья игроков. Хотелось бы, конечно, чтобы в нашем чемпионате играли почище.

– Как сейчас функциональное состояние команды.

– Хорошее. Проблем с этим сейчас нет. Хорошо работаем, двигаемся. Все в порядке.

– Второй матч сочетания похожи. Можно ли сказать, что уже нащупываются постоянные сочетания?

– Да. Изменения, конечно, будут, но уже точечные. Впереди выездная серия из четырех матчей. Потом ЦСКА. Поэтому свежая кровь будет вливаться. Но больших изменений ждать не нужно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)