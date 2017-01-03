Федор Канарейкин: "В матче с "Динамо" будет много единоборств"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин отметил, что для его команды матч с московским "Динамо" будет очень важен. Он подчеркнул, что омичи постараются вести атакующую игру.

– Первый матч нового года, придут болельщики, поэтому, конечно, мотивация хорошая, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Канарейкина. – Тем более, нас ждет мощная домашняя серия, и первый матч – с непримиримым соперником, московским "Динамо". Сегодня будет плотная работа, хорошая игра. Мы постараемся порадовать наших зрителей.

– Насколько нужно быть осторожными с "Динамо" в самом начале встречи?

– Это команда, которая заслуживает особого внимания, команда с большими традициями, уже заявившая о себе. Все матчи, которые проходят с ними, получаются очень насыщенными, контактными. Кроме того, соперник стремится закрепиться в восьмерке. Поэтому можно сказать, что сегодня будет много единоборств, на это мы сделаем упор. Будем стараться играть в атакующий хоккей. Насколько это удастся – посмотрим, но мы приложим все усилия.

– Соботка и Зубов вернулись в состав, вас как тренера это наверняка обрадовало.

– Безусловно, возвращение двух первых центров – усиление для нашей команды. Их игра придаст нам устойчивости как в атаке, так и в обороне.