Федор Канарейкин: "У Соботки подозрение на сотрясение мозга"

Главный тренер омского "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от минского "Динамо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра получилась грязной. Он добавил, что прекрасно действовал вратарь соперника Бен Скривенс.

– Минск с победой. Мы понимали, что к нам приехала хорошая команда, с победной серией в последних играх, команда, которая хочет играть в плей-офф. Игра была вязкая, соответствующая играм навылет. Отмечу, что была она и грязноватой. И мне не понравилось, что было много пауз. В остальном мы пытались сыграть на результат. Команда, конечно, хотела найти пути к победе. Не дал нам довести дело до конца вратарь соперников.

– Что с Соботкой?

– Я не знаю. Подозрения на сотрясение мозга. Завтра будем знать.

– В прошлом матче звено Кучерявенко, Бурдасов, Лемтюгов набрали 11 очков на троих. Сегодня вернулся Хохряков и вы приняли решение разбить это звено. Стоило ли это делать?

– Звено не разбивалась. Была вынужденная пауза у Хохрякова. Он вернулся на свою привычную позицию. Сегодня нам надо было постараться забить , играя в большинстве. Но еще раз повторю, очень хорошо сыграл соперник и их вратарь.

– Как оцените действия Лемтюгова в первом звене?

– По ходу матча были изменения. Николай сыграл хорошую предыдущую игру , набрал много очков. Это было как бы поощрение. Мы смотрим разные сочетания, понимаем, что перед плей-офф надо все попробовать. А дальнейшее развитие игры диктовало, что надо было вернуть Бута и мы пошли по этому пути.

– Как прокомментируете ваше удаление? Было ли подобное в карьере?

– В карьере подобного не было. У противника было пять игроков на площадке. Это было видно всем кроме тех, кому надо было смотреть за этим. Я, наверное, очень сильно среагировал на эту ситуацию, поэтому так получилось.

– Стало известно о переходе Меньшикова и Григорьева. Что можно сказать по этим игрокам?

– Эти защитники должны усилить нашу оборонительную линию и дать нам возможность варьировать при игре в большинстве на задней линии. (Анна ЛЕВЧЕНКО)