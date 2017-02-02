Федор Канарейкин: "У Пережогина умер отец, но он сам попросился на лед"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) подчеркнул, что вся команда хотела посвятить эту победу нападающему Александру Пережогину.

– Конечно, мы рады сегодняшней победе, потому что игры, которые мы провели накануне, не порадовали, – сказал Канарейкин. – Я не будут повторяться, что мы делали и к чему готовимся, но каждый тренер и каждая команда играет на результат. Сегодня приехал очень плотный, серьезный соперник, который готовится к плей-офф, и игра была очень упорной и конкретной.

Сегодняшнюю победу мы всей командой хотели бы посвятить Саше Пережогину. Я никогда не отмечаю действий игроков на льду, потому что выигрывает и проигрывает команда. Но у Пережогина вчера умер отец. И он нашел в себе силы, сам попросился на лед и забил сегодня третью шайбу. Это легенда клуба, он доказывает свою преданность клубу. Спасибо ему за сегодняшний матч.

– Перед матчем играли "Ястребы", где играл рекордсмен МХЛ Артем Манукян. Нет планов привлечь его к основе?

– Мы знаем эту фамилию. Два игрока у нас в системе – один в фарм-клубе, второй в молодежной команде. Следим за ними. Как и за Ковалевым, который, к сожалению, сегодня получил травму. Но пока – нет.

– Но ведь сейчас игры по сути ничего уже не решают?

– Как не решают? Сейчас игры решают многое. Вот приехал клуб, который хочет в плей-офф и достоин там быть. Как мы можем спускать работу? А если бы мы еще раз упали? С кем нас сравнивали. Работаем перед плей-офф, все стараются. У нас есть проблемы, которые мы решаем. Я бы давно хотел видеть полный состав. Бута, Лемтюгова… (Анна ЛЕВЧЕНКО)