Федор Канарейкин: "Соботка прибавляет, Густафссон идет на поправку"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над ЦСКА (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил удовлетворение от игры команды. Также он отметил, что скоро восстановится после травмы Эрик Густафссон.

– Доволен игрой, самоотдачей команды, – сказал Канарейкин. – Самое главное, мы попросили ребят, чтобы с первых минут они сработали с полной концентрацией, и им это удалось. Единственный момент, который стоит особняком – при счете 1:0 мы могли поработать пять на четыре, а получилось так, что заканчивали период четыре на пять. А так поздравили ребят с победой.

– Оцените игру Соботки, и расскажите, что случилось с Густафссоном?

– Что касается Соботки, он провел сегодня хорошую игру. Рой сыграл слабее, чем мы ожидали, не подыграл ему. А так Соботка прибавляет, в том числе в движении. Понятно, что какими бы хорошими качествами не обладал хоккеист – требуется время на адаптацию. Сейчас у него этот период заканчивается. А Густафссон идет на поправку. Будем смотреть, когда он сможет вернуться в строй. Хотелось бы, чтобы в эту выездную серию мы его увидели на льду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)