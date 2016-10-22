Федор Канарейкин: "СКА – флагман"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от СКА (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что на такого соперника как питерский клуб не надо дополнительно настраивать своих игроков. По словам Канарейкина, команда хорошо провела овертайм, несмотря на то что не смогла забить, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– СКА с победой. Я тоже считаю, игра получилась, – подчеркнул Канарейкин. – Немного выпали мы во втором периоде, но до конца работали. Хорошо отработали третий период. Идем дальше.

– Какая была установка на игру, кроме традиционной "на победу"?

– СКА – команда, которая не просто лидер, а флагман. Поэтому на нее не надо настраивать ребят. Все хотят сыграть. Для меня тоже было важно посмотреть, где мы находимся. Мы хорошо играем, работаем, но эти игры все же стоят особняком. К этой игре готовились, хотели взять очки в ней. Нам удалось. Сегодня доиграли до очка.

– На прошлой пресс-конференции вы пообещали, что "Авангард" реализует большинство. И это получилось. Как работает команда над этим компонентом?

– Реализовали один момент. Но у нас ведь легионер один выпал. Это очень нехороший момент.

– При счете 2:2 игра началась, по сути, заново. Ваш комментарий по третьему периоду и овертайму?

– Был момент, когда СКА очень хорошо две-три смены сработал в нашей зоне. Было видно, что там был проброс, и нам надо было вздохнуть, освежить головы. Поэтому был тайм-аут. По овертайму – он нам удался. Но забивать надо.

– СКА реализовал сегодня удаление. Как работаете над проблемой удалений?

– Да как все, наверное. Хоккей двигается вперед, а условия игры остаются прежними. Но нельзя удаляться там, где нельзя: в чужой зоне. Хотелось бы убрать, но не всегда удается.

– Гусев всегда бьет буллиты в одной манере. Перед игрой рассматривали вопросы возможных буллитов?

– В СКА достаточно мастеров и кроме Гусева. Смотрим, конечно, знаем. Получилось так, как получилось.

– Предыдущая серия буллитов у СКА была достаточно давно. И тогда Олег Знарок сказал, что вы сами попросили не ставить вас на них. А сегодня были уверены в себе?

– Сегодня более уверен и поэтому дал согласие.