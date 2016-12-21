Федор Канарейкин: "Рад, что "Авангард" забросил 9 шайб"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (9:3) похвалил своих подопечных за результативность. Наставник добавил, что команда правильно отреагировала на пропущенные шайбы.

– Очень хорошо начали игру сегодня, – сказал Канарейкин. – В первые 10 минут выполнили те задачи, которые поставили перед командой: в домашних встречах надо играть агрессивно. Нам удалось это - забили голы. Вторая десятиминутка первого периода у нас выпала. Но я доволен командой, ее действиями, тем, что профессионально работали до конца. И, конечно, не может не радовать то, что забросили 9 шайб.

– Сегодня по ходу игры поменяли местами Бута и Лауту. С чем это связано?

– Ни с чем. Пробуем разные сочетания. Лаута провел третью игру после травмы. Мы доверяем молодому парню, хотим, чтобы он прогрессировал, смотрим Бута в других сочетаниях.

– Что произошло в первом периоде, когда соперник отыграл две шайбы?

– После 0:2 рижане взяли тайм-аут, и тренер правильно сделал. Команда прибавила в агрессии. Мы же недоработали на пятаке. Такие неправильные действия привели к тому, что противник вернулся в игру. Мы сами создали себе сложности, но пообщались в перерыве, поговорили и хорошо начали второй период. (Анна ЛЕВЧЕНКО)