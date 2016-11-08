19:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Федор Канарейкин: "Попросил ребят начать серию с победы"

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Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (2:1) отметил, что его команда выбилась из ритма во время перерыва. По его словам, победа в этом матче позволит игрокам настроиться на домашнюю серию.

- Попросили ребят начать домашнюю серию с победы. Чтобы они настроились, хорошо отработали. Перерыв, понятное дело, выбил все команды из ритма. Первая игра всегда сложная. Хочу отметить вратаря Шилина, который сегодня играл, Хохрякова и Бурдасова, вышедших после большого перерыва после травм. Молодцы, что дотерпели. (Анна Левченко)

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