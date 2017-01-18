21:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Федор Канарейкин: "Пока ничего определенного по травмам Соботки и Бута сказать не могу"

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Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом"​ (5:3) остался доволен самоотдачей игроков. По словам наставника, насчет травм игроков он ничего пока сказать не может.

- Хорошая игра получилась сегодня. Мы хорошо вошли в матч, начали игру, нам удались первые 10 минут – была хорошая активность, – цитирует Канарейкина официальный сайт "Магнитки". – Потом два удаления последовали и следующие 10 минут уже "Металлург" играл лучше нас. Нашей команде в целом удались стартовые отрезки периодов. По самоотдаче была игра хорошая. Поздравляю свой коллектив с сегодняшней победой. Завтра вновь будем работать.

Пока ничего определенного по травмам вам сказать не могу. Там и Соботка, и Бут. Посмотрим завтра.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/

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