Федор Канарейкин: "Поблагодарил команду за победу в Минске"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин отметил концентрацию и дисциплину подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (2:1). Специалист поблагодарил команду за проявленный характер.

– Попросили команду хорошо начать сегодня игру, сыграть дисциплинированно, – цитирует пресс-служба "зубров" Канарейкина. – "Динамо" в прошедшем игре с Новокузнецком забросило три шайбы в большинстве. Просили сконцентрироваться на работе все 60 минут – это удалось. Характерная игра сегодня, я поблагодарил команду. У нас осталась последняя игра в Риге, к которой уже начинаем готовиться. Спасибо.