Федор Канарейкин: "Победа еще и особенно важна, когда отыгрываешься с 0:2"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над "Витязем" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен результатом. По словам наставника, подопечные проявили характер, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Спасибо за поздравления. "Витязь" активно начал первый период, с первой смены доставлял шайбу в глубину, очень активно работал под нашими воротами. Две шайбы – большой гандикап. Я благодарен команде – мы хорошо сработали последующие 40 минут. Нам удалось реализовать большинство, мы хорошо и активно работали в чужой зоне, начиная со второго периода, и поиграли в три звена – нагрузили сегодня, но самое главное – проявили характер. Наверное. Победа еще и особенно важна, когда отыгрываешься с 0:2. Ну, и достойный соперник у нас сегодня был.

– С чем связана замена Фурха?

– При счете 0:2 надо было что-то освежить, появился Шилин и отметим его действия. Он давно не играл, и ему удалось правильно войти в игру и дополнительно дать команде импульс, надежность в последующих двух периодах.

– Почему не вышли Хохряков и Осипов сегодня?

– У Осипова в семье произошла трагедия, умер отец. Его мы отпустили сразу после игры с "Динамо", он уехал на похороны. Что касается Хохрякова, то утром на раскатке он почувствовал проблемы, скажем так, в нижней части тела.