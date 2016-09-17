Федор Канарейкин: "Никак не можем довести матч до конца"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над "Йокеритом" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен концовкой встречи. По словам наставника, такое происходит уже не первый раз.

– Очень интересная игра, хороший соперник, я думаю, что сегодня мы много играли в меньшинстве, моменты были тяжелые для нас, особенно в первом периоде, – цитирует Канарейкина официальный сайт "Авангарда". – Что касается остального, как мы проводили игру, то я в общем-то доволен. Держали меньшинство, в третьем периоде добавили, концовка, конечно, не удалась. Это уже не первый момент в сезоне, никак не можем довести матч до конца, а так – потеряли очко, но поздравил команду с выигрышем.

Сигнализировали судье, хотели попросить посмотреть последний гол, но он сказал, что все нормально было со стороны "Йокерита".