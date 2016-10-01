Федор Канарейкин: "Ни в одной игре "Авангард" не прогнулся"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (3:1) рассказал, почему его команда неважно действует в третьем периоде.

– Уже не в одном матче было ощущение, что у команды в третьем периоде просто закончились силы. В чем причина?

– Я уже ответил на этот вопрос, когда говорил про 11 игр за 22 дня. График вы наш видели. За последние четыре дня – три матча. Есть момент такой, когда силы действительно заканчиваются у любого человека. Ни в одной игре мы не прогнулись. Это самое главное. По движению и самоотдаче я не могу предъявить ребятам претензий.

– График у всех такой.

– Тут надо смотреть на такое вещи, как откуда команда приехала, куда летит противник. Все это влияет на развитие каждой игры и на результат.

– Четвертое звено сегодня вышло в совершенно новом составе. Возвращение Соботки и тут положительно сказалось?

– Это добавило в уверенности, в контроле шайбы, и в большинстве. Центральная ось у нас в команде укомплектована хорошо и здесь, я считаю, проблем нет. (Анна ЛЕВЧЕНКО)