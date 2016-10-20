Федор Канарейкин: "Напряжение, которое висело над Соботкой, ушло"

Главный тренер омского "Авангарда" Федор Канарейкин остался доволен результатом матча с "Северсталью" (5:2). Тренер добавил, что напряжение, которое висело над хоккеистом Соботкой, ушло.

– Я доволен, что мы выиграли. Любые серии заканчиваются. У нас была трехматчевая, в которой мы не могли добыть очков. Хотя играли и работали, могли и заслужить там что-то. Сегодня самое главное было сыграть на победу, и нам это удалось. Я очень рад, что то напряжение, которое висело над Соботкой, ушло. Мы его поздравляем с этими шайбами. Думаю, в дальнейшем его "прорвет" и все пойдет по нарастающей. Будем готовиться к Питеру.

– Когда решится проблема большинства?

– Эта проблема решится. И мы тоже хотим ее решить и работаем над этим каждый день. Всем хочется улучшить этот компонент игры, он приносит результат. Думаю, в следующей игре мы будем лучше.

– Насколько важно было перед матчем со СКА забить именно пять шайб? "Авангард" давно столько не забивал.

– В этом сезоне ни разу еще. Конечно, нам нравится такой результат. Но главное, нам надо правильно подойти к игре с Питером. Мы ничем не обольщаемся. Эти шайбы придадут нам уверенности, но главное ровно работать всю игру.

– У СКА 8 побед подряд. Как с ними бороться?

– Бороться можно со всеми. Настраивать никого не надо будет. Команда будет мобилизована. А в игре надо показать всю технику, весь талант и отношение к делу. (Анна ЛЕВЧЕНКО)