Федор Канарейкин: "На данный момент матч с "Динамо" получился самым сложным в сезоне"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над московским "Динамо" (3:2Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта встреча на данный момент получилась самой сложной в нынешней регулярке. По словам Канарейкина, его команда слишком часто остается в меньшинстве, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Думаю, сегодняшняя игра удалась, – начал Канарейкин. – Мы смогли победить и завершили выездную серию. Хорошо работали и двигались. Поздравляю команду.

– Это был самый сложный матч в этом чемпионате?

– Да. Мы проверили себя на этом стартовом отрезке. Думаю, и "Динамо" получило информацию о нас. Могу отметить, что "Авангард" в этих играх старался найти пути для достижения положительного результата.

– Были ли какие-то спорные эпизоды?

– Не хочу концентрироваться на этом. Мы многовато времени вчетвером на льду.