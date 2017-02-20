Федор Канарейкин: "Мы ждем очень сложный первый раунд с "Адмиралом"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин в преддверии серии плей-офф против "Адмирала" заявил, что соперник является серьезной командой, доказавшей свою состоятельность в регулярном чемпионате. Омичи проведут два домашних матча 22 и 24 февраля.

– "Адмирал" – серьезная команда, – сказал в эфире "Авангард ТВ" Канарейкин. – За свою недолгую историю они уже третий раз вышли в плей-офф КХЛ. "Адмирал" провел очень хорошо концовку регулярного сезона и доказал свою состоятельность. Мы ждем очень сложный первый раунд, и кроме "Адмирала" нас ничего не интересует. Что касается нас, то могу отметить то, что подошли к плей-офф без травм, все в строю.