Федор Канарейкин: "Молодых надо пробовать. Поставили Костина, пришлось менять после 0:2"

Главный тренер омского "Авангарда" Федор Канарейкин после победы своей команды над "Автомобилистом" (3:2 Б) отметил бойцовские качества своих хоккеистов, которые помогли команде одержать победу. После этого поражения клуб из Екатеринбурга окончательно лишился шансов на попадание в плей-офф, занимая 11-е место с 78 очками. "Авангард" идет на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

– "Автомобилист" решал свои задачи, – сказал Канарейкин. – Есть шанс – нужно отрабатывать. Мы настраивались на серьезную игру. К сожалению, пропустили две шайбы после двух бросков. Поставили молодого Костина, пришлось его менять и начинать с 0:2. Молодых надо пробовать, Самохвалову дали сегодня поиграть. Удалось выиграть, поздравляю команду с двумя очками. (Алексей МАКСИМОВ)