Федор Канарейкин: "Кузня" - крепкий соперник, создающий проблемы многим командам"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (3:2 Б) отметил, что команда должна была побеждать в основное время. По словам специалиста, "Кузня" – крепкий соперник, создающий проблемы многим командам.

– Завершили четырехматчевую серию, – приводит пресс-служба новокузнецкого "Металлурга" слова Канарейкина. – Я доволен тем, как команда отработала этот отрезок. Мы знали, что в последних играх "Кузне" игра удается. Команда также успешно провела выездную серию, в которой набрала максимум очков. Мы держали в голове, что "Авангард" в последние годы очень тяжело играет с "Кузней". Мы создали достаточно моментов. Должны были побеждать в основное время, но я доволен и успехом в серии буллитов. Наши лидеры – Медведев, Никитин и другие – играют с травмами и очень усердно работают. Команда у нас сложилась, все знают свои задачи и общие цели. Хочу отметить, что тренер новокузнецкой команды очень сильно сработал в последнем отрезке сезона. Новокузнецкий "Металлург" – крепкий соперник, который доставляет многим командам серьезные проблемы.