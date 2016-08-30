Федор Канарейкин: "Конкуренция позволяет варьировать состав "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин перед отправлением команды на первую выездную серию сезона подвел итоги домашних матчей, в которых омский клуб добился трех побед. В предстоящих играх "ястребы" встретятся с "Локомотивом", "Витязем" и московским "Динамо".

– Возвращение травмированных игроков не может не радовать, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Канарейкина. – Травмы уходят, и мы получаем игроков в обойму. Это и конкуренция, и возможность варьировать состав, что всегда хорошо для тренера.

– Вас лично за эти три домашние игры порадовало то, как команда себя проявила в отсутствие нескольких ведущих хоккеистов?

– Сезон длинный, могут возникнуть разные ситуации, и эта была показательной: у нас есть ребята, которые несли на себе ношу в первых матча сезона, выполнили задание. Претензий ни к кому нет, и это здорово.

– Какие еще итоги можно подвести по трём домашним играм?

– Первое, что обрадовало, конечно, – достигли максимального результата. Моменты для улучшения нашей игры есть, и нужно над ними работать: это тактика и конкретно большинство. Игру в большинстве необходимо улучшать обязательно, потому что пока мы не можем забить. Порадовало, что хорошо работаем в своей зоне, блокируем много бросков, самоотдача порадовала, контроль шайбы. И самое главное, что по ходу игры мы добавляем и физически выглядим хорошо.

– На выезде игра "Авангарда" как-то будет меняться?

– Конечно! Мы будем смотреть, как против каждого конкретного соперника работать, какую тактику применять. И у нас уже есть понимание, чего и как мы хотим добиться. Сегодня на льду, например, моделировали ту тактическую схему, по которой будем играть в Ярославле. А уже по ходу нашего выездного турне будем анализировать каждого соперника и подрабатывать ключевые моменты.