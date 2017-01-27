Федор Канарейкин: "Когда голова не соображает, настроить ее на правильную волну очень сложно"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (0:4) отметил, что команда провалила первый период. По словам специалиста, соперник очень серьезно заряжен на борьбу за попадание в плей-офф.

– Поздравляю "Нефтехимик" с победой, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Канарейкина. – Сегодня мы предупреждали команду, что соперник заряжен на борьбу за плей-офф, и он будет полностью мобилизован. Тем не менее, мы совершенно провалили первый период, пытались что-то сделать, но, когда уже голова не соображала в начале игры, потом настроить ее на правильную волну очень сложно. В перерыве между играми мы провели большую работу, нагрузили команду в преддверии плей-офф, но и самое главное – причины такой игры в психологии.

– Разница в бросках сегодня была в пользу "Нефтехимика". Значит ли это, что установка была на оборонительный хоккей?

– Конечно, нет. Хотели сыграть активно, но проспали начало игры. Пытались завести команду, взяли тайм-аут, но, как начали первый период, так оно и поехало.

– Вам важно с какого места выходить в плей-офф?

– Конечно, важно выигрывать каждую игру, это понятно и тренерскому штабу, и команде. Но мы в таком положении, что не можем догнать Магнитогорск, и в то же время нас сместить со второго места очень сложно. Эта ситуация должна покинуть наши головы, и мы должны работать.