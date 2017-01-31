Федор Канарейкин: "Хотелось бы, чтобы молодежь отрабатывала свое место в основе "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:4) выразил надежду на то, что в ближайших встречах команда будет выглядеть по-другому. Специалист также добавил, что молодежь должна отрабатывать свое место в стартовом составе команды.

– "Амур" – с победой, – сказал Канарейкин. – Два периода они переигрывали нас в активности, в контакте они были лучше. А нам не удавалось зацепиться за зону соперника. Третий период провели с положительными моментами. Цеплялись, создали что-то. Я хотел бы принести свои извинения собравшимся болельщикам – пока не удается выправить нам ситуацию в последних матчах. Хочется попросить их о поддержке, а мы постараемся в ближайших играх исправить ситуацию. И еще хотелось бы, чтобы молодежь, которая постоянно получает место в составе, как-то отрабатывала то, что они игроки основного состава.

– После матча в Магнитогорске команду будто подменили. В чем причина?

– Их две. Во-первых, и это не отговорка, мы поработали много над "физикой" в перерыве – это работа на перспективу. Самое главное – проявляются болячки наших ведущих игроков. Схлынули первые эмоции, когда они вышли после травм, а теперь надо работать, а сказывается это пропущенное время, оно дает о себе знать. А те нагрузки, что они получили, еще не переработаны. Остается подождать. Я думаю, что в ближайших играх команда будет выглядеть совсем по-другому.

– Какая задача стоит перед командой на оставшиеся матчи регулярного чемпионата?

– Самое главное – войти в то же русло, в то же направление, в котором мы играли весь сезон. Исключая последние три игры. И самое главное – чтобы психологическая устойчивость у команды была. Также задача – получить обратно Бута – он уже на подходе, Григорьева, Лемтюгова. Сработать комплектом, который мы имеем. Оптимальным.

– Сегодня после долгого перерыва вместе играли Густаффсон и Анелев. Как оцените их действия?

– Я уже косвенно ответил – были у игроков периоды пропуска, и они должны войти в игру, в состав. Надо их поддержать. Хочется выровнять игру в неравных составах, это тоже основная задача.

– Как оцените игру Валентина Пьянова?

– Это его первая игра после тяжелейшей травмы. Я считаю, он достойно выглядел сегодня, создал пару моментов хороших, немного недотащил их до результата. Ему нужно время. Я считаю, это игрок ключевой, и он обретет свои оптимальные кондиции. (Анна ЛЕВЧЕНКО)