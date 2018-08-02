Федор Канарейкин: "Финская площадка убыстрит игру. Не вижу минусов от перехода на нее"

Бывший игрок "Спартака" и "Крыльев Советов", тренер команд суперлиги и КХЛ Федор Канарейкин высказал мнение, что финские площадки, на которые переходят некоторые клубы КХЛ, являются оптимальным вариантом для команд.

– Как относитесь к тому, что клубы КХЛ стали переходить на 28-метровые площадки?

– Минусов от этого перехода я не вижу. Дискуссии о том, на каких площадках лучше играть, идут давно. Есть наш вариант, канадский и финский. Последний – оптимальный, на мой взгляд.

– Почему?

– Это средняя площадка и она убыстрит игру, сделает ее более зрелищной. Принятие решений будет происходить быстрее, игра станет контактнее и появится больше голевых моментов. Это все идет в плюс переходу на такие площадки.

– Какие минусы видите? Вам не кажется, что хоккей станет более прямолинейным?

– Не думаю. Наоборот, у игроков поится возможность принимать решения за кроткий срок, что станет еще одним доказательством их мастерства. Особенно ценными станут хоккеисты, которые обладают индивидуальным мастерством. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)