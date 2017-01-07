Федор Канарейкин: "Для молодых игроков пока открываем не дверь, а форточку"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (3:2) отметил, что доволен домашней серией в исполнении команды. По словам специалиста, омичи включились в работу, и это сейчас самое главное.

– Мы вернули наших болельщиков на трибуны, – сказал Канарейкин. – Мы хотели сделать им подарок на Рождество. Рады, что это нам удалось. Игра в исполнении нашей команды мне понравилась. Ругали нас за работу в большинстве. Сегодня она тоже была хороша. Второй гол возник из ниоткуда, мы сами себе его привезли. Второй период, в концовке, Михеев вообще один выходил и был зацеп стопроцентный. Еще перед этим были моменты на две минуты. На них надо было реагировать.

– Как оцените итоги домашней серии?

– Вся серия была трудная, у нас были достойные все соперники. И каждый по-своему был хорош. Но серией я доволен. Мы взяли 6 очков из 9. Может и не максимум, но достаточно. Очки меня сейчас меньше волнуют. Главное – улучшение качества игры, а оно идет. Пять человек у нас сейчас на подходе. Осипов вернется, Анелев, Бурдасов, Хохряков и Пьянов должны скоро выйти. Поэтому меня все устраивает, команда влилась в работу, это главное.

– Предстоит игра со СКА, который сейчас не в лучшей форме.

– СКА еще играет два матча. И с нас начинают домашнюю серию. Думаю, это та команда, о которой не надо много говорить, все всё понимают. Мы готовы психологически и физически. Будем работать. Посмотрим, что получится, уже 11 января.

– Как оцените сегодняшнюю игру молодых игроков?

– Мы бы с удовольствием давали молодым больше внимания, но пока это то, что мы можем дать. Если бы они стучались в дверь, мы бы эту дверь с удовольствием открыли. Но пока по качеству и готовности они не удовлетворяют. И открываем только форточку: проходи, а мы посмотрим, что ты можешь. (Анна ЛЕВЧЕНКО)