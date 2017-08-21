Федор Канарейкин: "ЦСКА будет сильнее СКА в этом сезоне"

Бывший главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин отметил, что ЦСКА покажет более сильную игру в новом сезоне КХЛ, чем СКА. Он также выразил надежду, что возмутителем спокойствия на "Востоке" будет "Автомобилист".

– Если говорить о Кубке открытия, то ЦСКА будет посильнее СКА в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Канарейкина. – Все закуплено, все в обойме. Надо давать хороший результат, а результат только один – это победа в Кубке Гагарина. Но, по словам Олега Знарка, его команда удивила тем, что на данном отрезке находится в идеальной форме. Поэтому от матча жду хорошего хоккея. Что касается Западной конференции в целом, то понятно, что борьбу за первые места поведут ЦСКА, СКА и "Локомотив".

"Восток" будет конкурентоспособен, несмотря на силу Западной конференции. Все те же претенденты на лидерство, все в обойме – "Металлург", "Ак Барс", "Авангард", "Салават Юлаев". Хотелось, чтобы кто-то был возмутителем спокойствия, надеюсь, что этой командой будет "Автомобилист" Владимира Крикунова. Он может в этом году порадовать своих болельщиков и навязать борьбу лидерам "Востока".

Соглашусь, что "Магнитка" потеряла группу игроков, которая направляла результат, но и Мэтт Эллисон, и Денис Денисов – хоккеисты высокого уровня. "Металлург" заточен на свою школу, и такие ребята, как, например, Григорий Дронов, будут расти быстро. Они получат дополнительное доверие тренерского штаба в этой ситуации. Перед плей-офф мы увидим "Металлург", который будет прибавлять.

Стартовый матч нового регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА состоится сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.