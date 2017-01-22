Федор Канарейкин: "Бадюков сработал так, что я готов переложить на него часть тренерских обязанностей"

Федор Канарейкин, возглавляющий команду дивизиона Чернышова в Матче звезд КХЛ, отметил, что формат турнира добавит соревновательности. По словам специалиста, по итогам мастер-шоу команда Востока отправила Запад в нокаут.

– Впечатления очень хорошие, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Канарейкина. – Собрались талантливые ребята, наши звезды. Общение с ними – это новый импульс. Мы сейчас не на позиции тренеров и игроков, а на позиции коллег. Мы находимся в нашем хоккейном цеху, и эти два дня будем заряжать друг друга эмоциями на остаток чемпионата и плей-офф.



Алексей Бадюков сегодня так профессионально сработал, что я уже задумывался, может, завтра часть работы главного тренера взвалить на него, а я бы остался в тени.



Формат турнира добавит командам соревновательности. Понятно, что это шоу, но все равно будет работа на результат. Все ребята с характером, проигрывать не любят. С улыбками на лице они будут делать свою работу и стараться положительно завершить матч. Что касается первого дня звездного уик-энда, я думаю, мы Запад послали в нокаут. Не знаю, оправятся ли они ко второму дню.